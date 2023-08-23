法新社：拜登希望加強FMI和世界銀行融資能力應對中國”一帶一路“

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法新社報道，沙利文在與媒體交流時說，在 9 月 9 日和 10 日舉行的G20峰會上，美國總統希望 "真正將大量精力投入到包括世界銀行和國際貨幣基金組織在內的多邊開發銀行的現代化進程中"。

報道引述沙利文（Jake Sullivan）說："如果考慮到中國通過'一帶一路'提供的具有約束力且不可持續的貸款（融資需求）的規模，我們需要確保為發展中國家提供具有高標準質量和原則的解決方案"。

他補充說："實現資金價值的一個途徑是通過世界銀行和國際貨幣基金組織"。他估計，美國對這兩個機構的建議將為 "中等收入國家和貧困國家釋放約 500 億美元的貸款"，並期望 "我們的盟國和合作夥伴也能做出貢獻"，這將使可用資金達到 2000 億美元。

沙利文（Jake Sullivan）強調，在實踐中由美國人和歐洲人主導的這兩個華盛頓機構 "並非西方機構"，而是 "對中國這種更加不透明、限制性更強的發展項目融資方式的積極替代"。

但不過，沙利文也保證說："美國對世界銀行和國際貨幣基金組織的支持並非針對中國。

法新社報道，白宮選擇在金磚國家在南非舉行峰會時表達對這兩大機構的雄心壯志，並提出了擴大這一新興大國集團的計畫，以在議程上尋求更大的國際影響力。

沙利文說："我們不認為金磚國家集團會成為美國或其他任何人的地緣政治競爭對手“。而美國將繼續與巴西、印度和南非保持 "穩固的關係"。我們將繼續處理與中國的關係，反對俄羅斯的侵略。