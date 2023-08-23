逾50年來頭一遭 美動物園誕生毫無斑點的長頸鹿

無斑點單棕色長頸鹿

據法新社報道，還是個寶寶，卻已成明星！美國一家動物園周二表示，該園誕生了一隻天生就沒有任何斑點的棕色長頸鹿，相當罕見。此外，上周五，偷盜法國里爾動物園的澳洲翠鳥和希臘陸龜的主犯被判一年監禁。

田納西州布萊茲動物園誕生了一隻沒有任何斑點的棕色長頸鹿

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美國田納西州的布萊茲動物園（Brights Zoo）園長大衛-布萊特（David Bright）告訴法新社：“天生沒有斑點的長頸鹿非常罕見。他說，日本 1972 年也曾誕生過單色長頸鹿，而這次出生是繼日本之後的第1隻。”

這隻小長頸鹿出生在 7 月 31 日，身高不過 1.80 米，全身長滿棕色毛髮。動物園在一份新聞稿中說，從那時起，這隻與眾不同的小長頸雌鹿就在它細心的母親和動物園專業工作人員的照料下茁壯成長。

長頸鹿的斑點主要用於在植被中偽裝。這隻半個世紀以來獨一無二的長頸鹿引起了世界媒體的關注。

動物園希望，許多關於這隻稀珍的長頸鹿誕生的文章將有助於引起人們對其物種所面臨威脅的關注。

動物園目前正在臉書粉絲團舉辦命名活動，將從粉絲提供的名單中替這隻長頸鹿寶寶命名。

法新社援引布萊茲動物園的創始人托尼-布萊特（Tony Bright）在新聞稿中警告說：“野生長頸鹿種群正悄無聲息地走向滅絕，三十年間，野生長頸鹿種群數量減少了 40%。”

偷盜法國動物珍貴動物的男子被判監禁

上周五，法新社另一則關於動物保護的新聞報道說，一名年輕男子因六月底從里爾動物園偷盜四隻希臘陸龜和一隻澳大利亞翠鳥--庫卡布拉--而被判處一年監禁並被拘留，他的表弟被判處六個月緩刑。

報道稱，這些動物被立即放到社交網絡上出售，翠鳥的價格為 700 歐元，烏龜的價格為 400 歐元。

法院還對每名被告處以 1,000 歐元的罰款，並責令他們向提起民事訴訟的協會支付 1,800 歐元。

該協會主席斯特凡-拉馬爾（Stéphane Lamart）告訴法新社，他很高興“正義得到了正確的伸張”，並認為在此類案件中，法院不應再判緩刑，而應更嚴厲地判處監禁。

法新社指出，庫卡伯拉（kookaburra）是原住民文化中的聖鳥，因其叫聲也被稱為“咯咯鳥”。希臘陸龜是地中海的陸生物種，受到保護，只有在人工飼養條件下出生和繁殖的標本才允許出售和飼養。