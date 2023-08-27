阿根廷兩名總統候選人拒絕加入金磚國家

反對加入金磚

美洲 – 阿根廷兩個主要反對黨領袖、總統候選人哈維爾·米雷(Javier Milei) 和“變革聯盟”的總統候選人、前國家安全部長布爾里奇（Patricia Bullrich）都不贊成加入金磚國家。

廣告 繼續瀏覽後續

阿根廷加入金磚國家的決定在國內面臨強烈反對。該國兩位主要總統候選人都對此做出批評，其中一位宣布要把阿根廷完全從金磚國家中拉出來，與這個聯盟“撇清關係”。

該國的領跑候選人哈維爾•米雷（Javier Milei）在被問及對金磚峰會的看法時表示，他的政府只會與捍衛自由、和平、民主和自由貿易的國家建立關係。他24日對記者說，“金磚峰會裡，有些國家並不遵循這些路線......不過，私營部門將可以與金磚成員國自由貿易。”

來自“親市場反對派聯盟”的候選人布爾里奇（Patricia Bullrich）的態度更為強硬。她稱：“在我的政府領導下的阿根廷不會加入金磚國家。”

她在一次演講中表示，“現總統普京在俄國入侵烏克蘭期間，承諾和伊朗一起加入金磚集團，這讓阿根廷處於巨大的弱點之中。”

金磚國家領導人在約翰內斯堡峰會結束時宣布，沙特阿拉伯、伊朗、埃及、埃塞俄比亞和阿聯酋將於明年1月1日與阿根廷一起加入金磚國家集團，推動擴大金磚國家集團的全球影響力。