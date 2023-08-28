拜登將於9月10日到訪越南

拜登將訪問越南

亞太 – 法新社28日消息，正在亞洲開展密集外交活動以對抗中國的美國總統拜登將於 9 月 10 日訪問越南。白宮發言人 卡琳·讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）表示，總統拜登將在河內會見該國執政共產黨領導人阮富仲以及其他領導人，“討論加強美國和越南之間合作”。

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她說，兩位領導人打算討論技術、創新、學術交流項目和專業培訓以及氣候變化，以“促進該地區的和平、繁榮與穩定”

美國國務卿布林肯四月前往越南，以修復與這個共產主義國家的關係，而華盛頓則積極對抗中國在該地區的影響力。

美國總統拜登 8 月 10 日民主黨捐助會的一次演講中說：“菲律賓加強了與美國的關係，很快越南、柬埔寨也希望和美國建立更密切的關係，因為這些國家想讓中國知道，他們並不孤立。

近年來，美國和越南之間的關係有所加強，包括在軍事和經濟領域，儘管兩國飽受戰爭創傷，兩國已基本實現和解。

美國總統此次訪問是美國在亞洲展開全面外交攻勢的一部分，無論這些國家是否是美國的傳統盟友，美國都要試一試。美國總統拜登最近在戴維營接待了日本和韓國領導人，舉行了一場史無前例的峰會，並邀請印度總理莫迪在夏季前訪美。