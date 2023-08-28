特朗普案：試圖推翻總統選舉結果一案推遲至明年3月24日開庭

特朗普訴訟案

美洲 – 華盛頓大陪審團28日宣布，前總統特朗普被控試圖推翻2020年美國總統選舉結果一案將於2024年3月24日開庭審理。特朗普抨擊 2024 年 3 月24日的審判日期為“干擾他的選舉日程”。

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8月2日，華盛頓的一個聯邦大陪審團提交了一份四項指控的起訴書，指控特朗普非法密謀推翻他在2020年選舉中輸給民主黨候選人喬·拜登的結果，並煽動2021年1月6日由特朗普支持者發起的騷亂，他們衝進美國國會大廈，試圖阻止國會認證顯示拜登當選的選舉人團計票結果。

原本定於2024年開庭的案子推遲到3月底，特別檢察官傑克·史密斯解釋說，一月初開庭他準備的時間不夠，而拖至4月份，這又遠遠超出了我所需要的時間。

8月28日早上一份法庭備審記錄顯示，美國前總統特朗普喬治亞州選舉案將於9月6日開庭。特朗普和包括朱利安尼等18人被指控試圖推翻2020年喬州的美國總統大選結果。

特朗普將於美國東部時間9月6日上午9:30在亞特蘭大富爾頓縣高等法院出庭，他將被要求對13項重罪指控進行抗辯，是所有涉案人士中的第一個。

在特朗普的其它三起刑事案件中，他對所有指控均表示無罪。特朗普譴責所有指控是出於政治動機，試圖阻止他在2024年參選美國總統。

富爾頓縣（Fulton County）高等法院法官斯科特·麥卡菲（Scott McAfee）規定，被告提審相互間隔15分鐘。在提審時，被告將正式聽取對他們的指控並提出抗辯。

在8月14日啟封的起訴書中，檢方富爾頓縣地方檢察官法妮·威利斯（Fani Willis，民主黨人）控前總統川普和其他18名共同被告犯有數十項罪行。起訴書稱，川普的幾位律師制定的一項策略建議川普總統（在2020年大選中）在幾個州安排替代選舉人名單，從而推遲選舉人票的計票，這相當於一項犯罪活動。