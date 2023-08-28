特朗普訴訟案

特朗普案：試圖推翻總統選舉結果一案推遲至明年3月24日開庭

美洲 – 華盛頓大陪審團28日宣布，前總統特朗普被控試圖推翻2020年美國總統選舉結果一案將於2024年3月24日開庭審理。特朗普抨擊 2024 年 3 月24日的審判日期為“干擾他的選舉日程”。

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L'ancien président américain et candidat aux primaires républicaines, Donald Trump, le 12 août 2023 dans l'Iowa.
L'ancien président américain et candidat aux primaires républicaines, Donald Trump, le 12 août 2023 dans l'Iowa. © EVELYN HOCKSTEIN / REUTERS
作者： 法廣
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8月2日，華盛頓的一個聯邦大陪審團提交了一份四項指控的起訴書，指控特朗普非法密謀推翻他在2020年選舉中輸給民主黨候選人喬·拜登的結果，並煽動2021年1月6日由特朗普支持者發起的騷亂，他們衝進美國國會大廈，試圖阻止國會認證顯示拜登當選的選舉人團計票結果。

原本定於2024年開庭的案子推遲到3月底，特別檢察官傑克·史密斯解釋說，一月初開庭他準備的時間不夠，而拖至4月份，這又遠遠超出了我所需要的時間。

8月28日早上一份法庭備審記錄顯示，美國前總統特朗普喬治亞州選舉案將於9月6日開庭。特朗普和包括朱利安尼等18人被指控試圖推翻2020年喬州的美國總統大選結果。

特朗普將於美國東部時間9月6日上午9:30在亞特蘭大富爾頓縣高等法院出庭，他將被要求對13項重罪指控進行抗辯，是所有涉案人士中的第一個。

在特朗普的其它三起刑事案件中，他對所有指控均表示無罪。特朗普譴責所有指控是出於政治動機，試圖阻止他在2024年參選美國總統。

富爾頓縣（Fulton County）高等法院法官斯科特·麥卡菲（Scott McAfee）規定，被告提審相互間隔15分鐘。在提審時，被告將正式聽取對他們的指控並提出抗辯。

在8月14日啟封的起訴書中，檢方富爾頓縣地方檢察官法妮·威利斯（Fani Willis，民主黨人）控前總統川普和其他18名共同被告犯有數十項罪行。起訴書稱，川普的幾位律師制定的一項策略建議川普總統（在2020年大選中）在幾個州安排替代選舉人名單，從而推遲選舉人票的計票，這相當於一項犯罪活動。

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