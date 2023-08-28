雷蒙多：美中建立穩定貿易關係 "極為重要"

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在中美兩國努力緩和雙邊緊張局勢之際，美國商務部長吉娜-雷蒙多（Gina Raimondo）周一在北京表示，美中建立穩定的貿易關係 "極為重要"。

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周日8月27號到達北京的雷蒙多周一與中國商務部長王文濤舉行會談。

雷蒙多（Gina Raimondo）說："我們共享 7000 億美元的貿易額[......]擁有穩定的經濟關係極為重要，但"這是一種複雜的關係，一種困難的關係"。她指出，"我們當然會在某些問題上存在分歧，但我認為，如果我們直接、開放和務實，我們就能向前邁進.

王文濤表示，美中經濟關係不僅影響到兩國，也關係到全球其他國家，他對雷蒙多稱她樂意與中國從事貿易的言論感到欣慰。他表示願意共同努力，“為加強兩國企業合作、營造更有利的政策環境，以穩定、可預測的方式促進雙邊貿易和投資”。

評論指出，近年來，兩國之間的緊張局勢因貿易、技術、美國對台灣的軍事支持、北京在南中國海日益增長的存在及其與莫斯科的牢固關係等眾多問題而升級。其中最主要的分歧是美國對某些美國產品，尤其是高科技產品出口到中國所施加的貿易限制。華盛頓認為這些限制對維護其國家安全至關重要。而北京則認為，這些限制的主要目的是遏制中國的經濟增長和發展。

另一方面，中國經濟似乎也在放緩，北京方面在努力吸引更多外資的同時，也在加強對外國企業的審查。

紐約時報預計，雷蒙多此次訪問主要議題就包括美中科技戰，外企營商環境惡化，促進其他領域的商業聯繫，政府溝通，經濟放緩和透明度。

報道稱，雷蒙多此行議程繁多，包括經濟外交、認識中國政府的新經濟班子、維護美企及其員工的利益等等。美中官員皆暗示，這些會晤可能並無法解決許多重大議題，但雙方仍可能在某些領域朝着達成協議更進一步。

美國國會中的共和黨人批評，雷蒙多在訪問期間可能同意與中國建立一個工作小組，討論美國對先進半導體晶片出口管制問題。

對此，雷蒙多強調，“當涉及國家安全時，我們不會談判，不會讓步，不會妥協”。

雷蒙多（Gina Raimondo）本周也將訪問上海，她表示："我們相信，一個強大的中國經濟是一件好事。

在上個月訪問北京期間，美國財政部長珍妮特-耶倫（Janet Yellen）試圖讓中國政府放心美國的諸多限制措施。美國氣候特使約翰-克里於 7 月訪問了中國。 美國外交部門負責人安東尼-布林肯（Antony Blinken）上個月訪問了北京，這是2018年以來美國官員最高級別的訪問。