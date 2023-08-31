美國司法部和SEC就秘密玻璃屋項目調查特斯拉

美國/特斯拉/馬斯克

據《華爾街日報》周三援引知情人士報導，美國曼哈頓聯邦檢察官正在調查特斯拉將公司資金用於一個秘密項目的情況，該項目在內部被描述為其首席執行官馬斯克（Elon Musk）的住宅。

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這些知情人士說，紐約南區聯邦檢察官辦公室已向特斯拉索取相關信息，包括支付給馬斯克的個人福利、特斯拉在該項目上的花費，以及該項目的用途等。該項目旨在於得克薩斯州奧斯汀地區建造一座寬敞的玻璃幕牆建築。

該報在今年7月率先報道，特斯拉董事會成員已經調查了公司資源是否被濫用於這項內部稱為 “42號項目”（Project 42）的秘密工作，以及馬斯克本人是否參與其中。目前尚無法得知特斯拉內部調查的結果。

其中一位知情人士說，美國證券交易委員會（SEC）也對“42號項目”展開了民事調查，並正在向該公司尋求類似信息。紐約南區聯邦檢察官辦公室和美國證券交易委員會的調查還處於早期階段，可能不會導致對不當行為的正式指控。

特斯拉沒有回應《華爾街日報》的置評請求，也沒有回應該報此前關於“42號項目”的報道。美國證券交易委員會（SEC）和紐約南區聯邦檢察官辦公室的發言人拒絕發表評論。

《華爾街日報》報導指，特斯拉員工去年開始着手“42號項目”，計畫在該公司奧斯汀地區總部附近建造一座玻璃建築。該建築曾一度被設想為扭曲的六邊形。其他圖片顯示的是一個廣闊的玻璃盒子，似乎包括一個住宅區。

特斯拉的律師和董事會成員對該項目進行了嚴格審查，因為員工們擔心公司計畫如何使用訂購的數百萬美元的專用玻璃。目前尚無法得知該項目的進展情況以及玻璃是否已交付給特斯拉。

馬斯克近年來一直在得州大力投資，他本人從加州搬遷到了當地居住，並將特斯拉總部遷到了那裡。他曾對加州的規則表示遺憾，稱該州是“監管過度、訴訟過度、稅收過度”之地。得州還為這名世界上最富有的人提供稅收優惠：與加州不同，該州不徵收個人所得稅或資本利得稅。

特斯拉目前在奧斯汀地區的工廠生產Model Y跨界車，該工廠在員工參與“42號項目”時正在加緊生產。據知情人士說，聯邦檢察官也在尋求有關特斯拉電動汽車行駛里程的信息。路透社7月報導稱，特斯拉誇大了其車輛在一次電池充電後的預計行駛距離。

美國證券交易委員會規定，上市公司必須披露關聯方，如高管擁有重大利益的超過12萬美元的交易。該條例還要求，向最高級別高管支付的任何價值超過1萬美元的津貼或其他個人福利都必須向投資者披露。近年來，美國證券交易委員會對包括希爾頓全球酒店集團在內的上市公司提起了一系列民事執法訴訟，原因是這些公司沒有報告給予首席執行官或其他高管的津貼。

美國司法部和美國證券交易委員會也分別對特斯拉是否在其先進的駕駛輔助系統（Autopilot）的性能方面誤導客戶和投資者展開了調查。

特斯拉和馬斯克曾多次與美國證券交易委員會發生衝突，他們在2018年各自支付了2000萬美元，以了結該機構的欺詐訴訟。訴訟指控馬斯克在推特上發布資金到位將特斯拉私有化的消息時誤導了投資者。

此後幾年，馬斯克一直試圖撤銷和解協議，稱美國證券交易委員會利用這筆交易繼續向特斯拉提出瑣碎的信息要求。一名聯邦法官去年駁回了馬斯克撤銷和解協議的請求。今年2月，舊金山的一個陪審團駁回了投資者關於馬斯克2018年就可能將特斯拉私有化的推文違反了美國聯邦證券法的指控。