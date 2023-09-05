拜登任命雅各布·盧為美國駐以色列大使

新任大使

美國 – 美國前財長雅各布·盧被任命為美國駐以色列大使。他將接替離任的湯姆·尼德斯（Tom Nides）。尼德斯在任期間曾敦促以色列總理內塔尼亞胡(Benjamin Netanyahu)放慢腳步，就改革該國的最高法院尋求與政治反對派達成共識。此一建議使得兩國關係趨於緊張。

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雅各布·盧是前總統奧巴馬時期的財政部長。他1987年-1979年任眾議院議長托馬斯.奧尼爾的首席國內政策顧問；1998年-2001年及2010年-2012年兩度但任管理與預算辦公室主任；此後出任財長前擔任白宮辦公廳主任；2013年2月28日宣誓就任美國財政部長。

白宮讚揚了盧先生“在公共服務領域的輝煌職業生涯”，他的任命是在美國繼與阿拉伯聯合酋長國、巴林和沙特阿拉伯建立關係之後，努力實現以色列和沙特阿拉伯之間關係正常化之際進行的。

周二，美國國務卿布林肯還分別與以色列總理內塔尼亞胡和巴勒斯坦總統阿巴斯通了電話，而沙特阿拉伯則堅持認為，在與以色列實現正常化之前，巴勒斯坦人需要取得進展。

在採訪中，美國國務院表示，布林肯和阿巴斯討論了“對兩國解決方案的支持”，即與以色列並存的巴勒斯坦國，以及什麼可能“危及其生存能力”，但沒有詳細說明細節。

8月中旬，沙特駐約旦大使納伊夫·蘇代里（Nayef al-Sudairi）

巴勒斯坦媒體報道，沙特阿拉伯駐約旦媒體報道，大使納伊夫·蘇代里（Nayef al-Sudairi）是“非常駐大使”，他還將擔任沙特駐耶路撒冷總領事。

阿巴斯領導的巴勒斯坦權力機構的一名官員估計，通過這一決定，沙特阿拉伯“重申了其對以耶路撒冷為首都的巴勒斯坦國的承認”。