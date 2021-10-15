美海軍若拒打COVID-19疫苗 強制退役離隊

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓14日電） 美國海軍今天表示，所屬人員若在11月28日期限前，仍拒絕接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，將強制以一般榮譽退役方式離開部隊。 法新社報導，這是美國國防部首度明確指出，如果服役人員拒絕接種會有何後果。美國8月底開始強制軍人接種COVID-19疫苗。

海軍表示，所屬35萬名現役人員有98%已開始或完成疫苗注射。

至於全體美軍接種情況，美國國防部發言人柯比（John Kirby）12日表示，140萬現役人員中有96.7%接種至少一劑，83.7%施打兩劑。不過若包括後備軍人，至少接種一劑者僅有80%。

若所有軍種採取和海軍一樣的強硬措施，可能會流失多達4萬6000名軍人，不過在截止日期前，想必有更多人會接種。

海軍人事主管諾威爾（John Nowell）中將表示，自疫情爆發以來，海軍部隊有164人染疫病亡；其中144人已知未接種疫苗，其餘20人則不清楚。

海軍聲明指出，拒絕接種疫苗的所屬人員將以一般榮譽退役方式離隊，但可能失去某些福利，或在某些情況下必須償還訓練和教育費用。

若因健康等理由申請豁免注射疫苗的海軍人員，可重新分配現行職務。

海軍對疫情特別敏感，因為單一人染疫，就可能傳遍在海上的整艘船艦或潛艦，迫使任務中止。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP