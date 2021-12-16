美澳簽協議 同意分享電話電郵數位紀錄

（法新社華盛頓15日電） 美國和澳洲今天簽署一項協議，放寬雙方司法部門取得犯罪調查時所需數位電話和電郵紀錄的管道。

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美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）和澳洲內政部長安德魯斯（Karen Andrews）雙雙表示，這項協議將允許雙方取得重大犯罪調查所需電子資訊的「及時管道」。

根據「美國雲端法」（US Cloud Act），這項協議將允許美澳申請從對方電信公司取得犯嫌的電子通訊紀錄，無須先經過法院的繁瑣程序。

基本上，這意味着澳洲調查人員將可以取得犯嫌的通訊紀錄，即使這些資訊儲存在美國境內的伺服器，抑或美國司法當局不是調查單位之一。

賈蘭德說：「美國和澳洲的雲端法協議讓我們的合作，以更有效的方式預防、偵測、調查和起訴嚴重犯罪，這樣做，這項協議將協助讓我們的公民更安全。」

安德魯斯表示，這項協議將加強對恐怖行動、組織犯罪和兒童性侵害的調查。

安德魯斯說：「截至目前，澳洲當局皆仰賴複雜和耗時的機制，像是司法互助協議，從他國取得重要的證據。」

「調查和起訴因這些協議而停滯，甚至窒礙難行。」

兩人都強調，會遵守隱私和公民自由等規定，外界憂心「雲端法」不僅為本國政府，也為它國政府打開了無正當理由搜查個資的大門。

賈蘭德說：「這項協議保障公民自由，捍衛我們公民的隱私，並將確保我們自己遵守法治。」

美國和英國於 2019 年 10 月簽署了類似的協議。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

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