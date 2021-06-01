美澳7月例行軍事演習 疫情考量規模減半

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（法新社布里斯本1日電） 澳洲一名高階軍官今天說，儘管2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情尚未結束，澳洲和美國今年仍將合辦大型聯合軍事演習，但會大幅縮減規模。

兩年一度的美澳「護身軍刀」（Talisman Sabre）聯合軍事演習一向被視為兩國結盟的重要象徵，今年的演習將於7月展開，規模大約會是往年的一半，因為能入境澳洲的外國部隊人數有限。

除了美澳之外，加拿大、日本、韓國、紐西蘭、英國也將參與演習。

澳洲海軍中將強斯敦（David Johnston）表示，約有1萬7000人參與這次演習，其中2000名外籍人士入境澳洲，須接受14天隔離。

他在澳洲參議院聽證會中說：「今年…在澳洲領土上行動的外國部隊會比較少。」他補充：「但所有來到澳洲境內的人都須接受隔離措施。」

澳洲在很大程度上控制住了本土疫情，過去18個月以來，一直非常嚴格地管制外來旅客入境人數。

澳洲和美國軍方都期望演習照常舉行，尤其澳洲持續面臨來自中國的外交壓力。澳洲為此制定了計畫，要在演習期間將多數外國部隊安排在境外。

上一次「護身軍刀」演習在2019年，當時有3萬4000人參與，多數是澳、美兩國人員。

© 2021 AFP