美物價數據帶動信心 亞股隨美股勁揚

（法新社香港30日電） 美國公布的經濟數據穩健，加上中國將上海和北京的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限令局部鬆綁，令人對中國經濟寄予更大期望，投資人重拾一些買氣，亞洲股市今天應聲勁揚。

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27日公布的數據顯示，重要的美國個人消費支出（personal consumption expenditures，PCE）價格指數下降，消息激勵當天美國股市收盤顯着走揚，終止一周跌勢，並為今天亞洲股市提供強勁上漲動力。

今年以來，股市受到物價大漲因素連番打擊。漲價是由烏克蘭戰爭、供應鏈受阻、中國防疫封城及其他因素造成，引發各國中央銀行被迫調高利率及預警還有更多升息來因應。

而美國最新物價數據，令人期待通貨膨脹飆漲的最壞情況可能已過去，使得美國聯邦準備理事會（Fed）或許能在今年稍晚軟化原有鷹派升息立場。

另一方面，中國最大城市上海新增染疫人數下降，實行已久的封城措施放寬，提供投資人亟需的信心鼓舞；中國首都北京也取消了一些防疫限制。

此外，中國政府宣布一些緩和經濟衝擊的措施。全球第二大經濟體已受到防疫限令大大打擊。

亞洲股市今天追隨上周收盤勁揚的美股走高，東京股市終場上揚2.2%，香港股市揚升2.1%，上海股市收高0.6%，雪梨、首爾、台北、威靈頓、曼谷和馬尼拉股市也全數收漲。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

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