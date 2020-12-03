美疫情難止血 CDC發布新指引建議縮短隔離期

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓2日電） 新型冠狀病毒疫情未歇，美國衛生官員今天建議放寬隔離指引，將暴露於染疫風險後的自主隔離時間由14天縮至10天，若相關人士的篩檢結果為陰性且未出現癥狀，則可減為7天。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）科學家沃克（Henry Walke）說：「縮短隔離時間或許能使人們更容易地採取這項重要的公共衛生行動，也能減緩較長期（失業）造成的經濟困難，特別是他們這段時間如若不能工作。」

「我們認為，倘若可以稍微減輕負擔，並接受少量增加的成本，整體而言，大家可能更願意遵循防疫指引。」

CDC主任芮斐德（Robert Redfield）表示，最壞情況或許還沒結束。他預測在2月前，美國染疫不治人數可能達到45萬人，同時警告這個冬天會是「美國公衛史上最艱難的時刻」。

美國在感恩節旅遊潮之後，染疫人數可能激增。

CDC將在網站公布這份新指引，並傳達給各州和其他地方轄區；這份指引是基於傳染性和疾病進展的最新研究。

不過沃克強調，這並非完全沒有風險，提早結束隔離者應該在14天內持續自我監測是否出現癥狀。

研究顯示，患者通常會在暴露於染疫風險的5天內開始出現癥狀，但CDC稍早表示，有40%至50%的人無癥狀。

根據CDC統計，將隔離期從14天縮減至10天會帶來「殘餘風險」，提早結束隔離者感染他人的風險為1至12%。病毒檢測為陰性並接受7天隔離者感染他人的殘餘風險為5至10%。

此外，CDC根據感恩節旅遊潮發布測試指引，預計也將針對即將到來的耶誕假期發布更多相同的測試指引。

CDC流行病學家佛里曼（Cindy Friedman）強調，最安全的選項是推遲所有計畫。

假如人們仍決定出遊，CDC建議他們在出發前1至3天接受篩檢，並考慮在旅程結束後的3至5天內再度篩檢。

即使檢測結果為陰性，也應在旅行結束後7天減少非必要活動。

她說：「篩檢無法根除所有風險，若再加上減少非必要活動、癥狀檢核和其他預防措施，例如戴口罩和維持社交距離，就能讓旅行變得更安全。」（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）

© 2020 AFP