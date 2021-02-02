美疫苗分配不均 非裔接種人數僅5.4%

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（法新社華盛頓2日電） 美國疾病管制暨預防中心（CDC）1日發表的報告顯示，美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗施打人數中，非裔美國人接種人數與國內非裔人口不成比例。

CDC報告顯示，去年12月14日至今年1月14日間，將近1300萬人注射至少1劑政府核準的輝瑞（Pfizer）或莫德納（Moderna）疫苗。

接種人口中，已確認族群身分人數為670萬人，約為總接種人數的一半。其中，相較於白種人占接種人數60.4%，非裔美國人僅佔5.4%。西語裔裔佔11.5%，亞裔則佔6%。

然而，CDC也指出，已確認族群的接種人口中約有14%認為自己是「多重」或是「其他」族群，因此尚無法以此數據下定論。

CDC表示：「疫苗提供與管理部門應回報更完整的種族與族群數據，以利掌握疫苗資源分配差異，並迅速應對。」

在特定地區，疫苗施打中心設在主要人口為白人的社區，相關疫苗資源分配問題也可透過疫苗施打預約網站發現。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示，行政部門已特別關注包含「協助特定地區高風險族群施打疫苗」等相關資源分配議題，並呼籲各州訂定公平分配疫苗計畫。

© 2021 AFP