美疫苗接種高但每天仍飆增6萬例 佛奇憂心

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓18日電） 儘管美國新型冠狀病毒疫苗接種率在全球居於領先，美國最高防疫顧問佛奇（Anthony Fauci）今天表示有鑒國內太多人無視防疫措施，美國仍處於危險狀態。

美國目前每周約能接種3000萬人。但佛奇說：「從7天平均數字看，我們現在每天的新增確診仍超過6萬例，這仍是不樂見的情況。我們仍要確保民眾不會太早鬆懈、避免過早宣布勝利，現在還不到時候。」

佛奇受訪時表示，美國疾病管制暨預防中心（CDC）的專家顧問小組預計23日開會，屆時應會決定是否恢復嬌生（Johnson & Johnson）疫苗施打。

美國聯邦官員13日建議暫停施打嬌生疫苗，以調查幾位出現血栓的接種者是否與打疫苗有關。

衛生當局接獲6名女性罹患血栓與血小板不足，6人都是在兩周內接種過第一劑嬌生疫苗，其中一人已死亡。6人的年紀約在18到49歲之間。美國約720萬人接種嬌生疫苗。

佛奇另在美國廣播公司（ABC）節目訪問時表示，雖然他不願在專家小組開會前下定論，但仍覺得接種後出現血栓是「異常罕見的情況」；他說相信應會恢復施打，不過可能會對使用嬌生疫苗加註一些限制或警語。

在此同時，歐盟藥品管理局（EMA）16日表示，經評估血栓相關資料後，預料20日仍會判定嬌生疫苗具安全性。不過一些歐盟官員已暗示，有鑒副作用問題與交貨延遲，歐盟很可能不會再訂購施打阿斯特捷利康（AstraZeneca）的新型冠狀病毒疫苗。

目前涉及血栓問題的嬌生與AZ疫苗，都是腺病毒載體疫苗；以mRNA技術製作的輝瑞（Pfizer）&BNT疫苗、莫德納（Moderna）疫苗則無相關問題。

© 2021 AFP