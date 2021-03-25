美疫苗計畫前首席顧問被控性騷 轉任藥廠後被解聘

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（法新社倫敦24日電） 美國新型冠狀病毒疫苗計畫前首席顧問施勞威（Moncef Slaoui）轉任英國葛蘭素史克藥廠旗下一家公司的董事長，卻被控性騷擾。葛蘭素史克今天表示，已予解聘。

根據葛蘭素史克藥廠（GlaxoSmithKline）的聲明，施勞威在加瓦尼生物電子公司（Galvani Bioelectronics）的董事長職務，已立即終止。葛蘭素史克表示：「施勞威的舉止全然令人無法接受。」

這家藥廠巨擘還表示：「這些行為意味着他濫用自己的領導地位，違反公司政策，與定義葛蘭素史克文化的堅定價值背道而馳。」

葛蘭素史克表示，希望所有人的行為都符合藥廠價值，「尤其是肩負最高標準的領袖們」，公司嚴禁「性騷擾和任何濫用領導地位的行為」，且絕不寬貸。

葛蘭素史克先前收到檢舉信，內容指控施勞威數年前任職於藥廠時，曾對一名員工性騷擾並做出不當舉止。藥廠收到信後，立即聘請有經驗的法律事務所加以調查。

施勞威在美國前總統川普任內，曾是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗計畫「神速行動」（Operation Warp Speed）首席顧問。

© 2021 AFP