美疾管中心建議打輝瑞BNT莫德納 甚於嬌生疫苗

（法新社華盛頓16日電） 美國政府指派的醫療專家小組鑒於嬌生COVID-19疫苗保護力較弱和風險較高，今天一致建議施打輝瑞/BNT和莫德納的mRNA疫苗，甚於嬌生疫苗。美國疾管中心支持這項建議。

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美國疾病管制暨預防中心（CDC）預防接種諮詢委員會（Advisory Committee on Immunization Practices）表決，15票全數支持這項新指導方針，適用18歲以上所有民眾。

法新社報導，CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）今晚簽字同意這項建議，正式引領民眾避開嬌生集團（Johnson & Johnson）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。嬌生單劑型疫苗當初因可以在冰箱溫度下儲存及有效對抗早期新型冠狀病毒株而獲得讚許。

不過後來證據顯示，嬌生疫苗與罕見的血栓案例有關連，尤其育齡婦女更易見到，這讓衛生當局暫時停用，但今年4月再度恢復使用。自此成為美國人民較少選擇的第3種疫苗。

美國食品暨藥物管理局（FDA）本周發現，接種嬌生疫苗後出現血栓的比率可能高於預期，且不限女性。

初步實驗室測試數據也顯示，嬌生疫苗對新變異株Omicron的防護力很低，至少對抗感染方面是如此。

華盛頓大學（University of Washington）臨床教授貝爾（Beth Bell）表示：「我不會建議我的家人注射楊森（Janssen）疫苗。」此言指嬌生集團旗下楊森公司所研發的COVID-19疫苗。

她還說：「另一方面，我認為我們確實必須承認不同的人有不同的選擇。若他們獲適當告知，我認為我們不應移除這個選項。」（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）

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