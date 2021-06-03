美白人員警殺害佛洛依德 檢方求處30年徒刑

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（法新社華盛頓2日電） 美國白人前員警蕭文（Derek Chauvin）去年將手無寸鐵的非裔男子佛洛依德（George Floyd）當街壓頸致死，掀起全國抗議聲浪，檢察官今天向法官求處30年徒刑。

明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）前員警蕭文的律師則提出服刑時間和緩刑等截然不同的要求，稱蕭文是犯下「善意的錯誤」。

明尼蘇達州檢察官在6月25日宣判聽證會前寄出的法院文件中，稱45歲的蕭文「嚴重濫用」職權。檢察官表示：「被告的行為也格外殘忍。」

他們提到法官卡希爾（Peter Cahill）判決本案有4個加重因素，讓他背離明州量刑指南，也為判重刑開路。

佛洛伊德去年5月25日在明尼阿波利斯涉使用假鈔遭警方攔下上銬，當時蕭文用膝蓋強壓他頸部約9分鐘，期間佛洛伊德多次說他無法呼吸，蕭文仍不放鬆力道，導致佛洛伊德最終喪命。

整個過程遭路人拍下上傳網路，掀起全美和全球抗議種族歧視和警察暴力的浪潮。

在歷經數周的審判後，蕭文4月20日遭判犯下殺人罪，旋即入獄。

蕭文遭控最重的二級謀殺罪，最重可判40年徒刑。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）

© 2021 AFP