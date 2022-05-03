美監獄矯正官疑和囚犯一起潛逃 警方下令逮捕

（法新社華盛頓2日電） 美國執法單位正在追捕一名阿拉巴馬州謀殺案嫌犯和一名女性矯正官；當局說，這名矯正官涉嫌協助犯人脫逃；並警告說，兩人極具危險性。 4月29日清早，囚犯凱西．懷特（Casey White ）和矯正官維琪．懷特（Vicky White ）一同離開阿拉巴馬州勞德岱郡（Lauderdale）監獄；兩人雖同姓氏但無親戚關係。凱西．懷特因涉嫌一起謀殺案，在獄中等待審判。

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法新社報導，維琪．懷特告訴同事，他們準備去法院，要為凱西．懷特進行精神鑒定。

但兩人遲遲未抵達法院，當局很快懷疑兩人已大膽潛逃。 勞德岱郡警長辛格頓（Rick Singleton ）今天告訴媒體，已針對維琪．懷特發出逮捕令，理由是「允許或協助（犯人）脫逃」。

38歲的凱西．懷特在被「銬上手銬和腳鐐」押上警車時，維琪．懷特讓同事信以為她擁有持槍證，是當時唯一可派上場押解囚犯的人。

辛格頓說，兩人之間「絕對」可能涉及情感，當局也正在調查兩人關係。

辛格頓表示，有關維琪．懷特幾件事實，顯示她可能涉及此案，包括逃脫當天，是她最後一天上班。 他說，維琪．懷特是「模範」矯正官，具有17年相關經驗，「那一天她就要退休，沒人料到會發生此事」。

辛格頓說，她一個月前賣掉自己的房子，並告訴同僚她想去海邊。

美國法警局（US Marshals Service）表示，凱西．懷特涉嫌刺死一名58歲婦女，2020年被控謀殺罪；凱西已坦承犯案，但在阿拉巴馬州監獄候審時潛逃。

辛格頓表示：「他是亡命之徒，極為危險。」（譯者：紀錦玲)

© 2022 AFP