美眾議院生育權聽證會 3議員分享墮胎經驗

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（法新社華盛頓30日電） 美國德州嚴苛墮胎法引發各界嘩然，眾議院關於生育權的聽證會今天登場，3名眾議員將藉自身經歷作證，其中75歲的李伊昨天在訪談中表示，不希望任何女性再經歷她非法墮胎的遭遇。

「德州心跳法」（Texas Heartbeat Act）今年9月1日生效，禁止女性在儀器可偵測到胎兒心跳之後墮胎，通常是在懷孕第6周，因性侵或亂倫而懷孕的情況也不能例外。

這場聽證會將檢視聯邦政府對欲墮胎女性能給予何種保護，3位民主黨籍眾議員李伊（Barbara Lee）、傑亞帕爾（Pramila Jayapal）和布希（Cori Bush），屆時會分享切身的墮胎經驗。

她們昨天也在深度訪談中，公開談論此議題。

李伊談及她16歲在墨西哥接受的非法墮胎手術時說，「試圖鼓起勇氣談論它，對我而言很重要」並表示自己想「讓人們了解為何這種法律（嚴苛墮胎法）可能會害死女性」。

1973年「羅訴韋德案」（Roe vs. Wade）的最高法院里程碑判例使全美墮胎合法化，在此之前，女性被迫接受危險的非法墮胎手術，且通常只有具備能力旅行且可負擔手術費用的人才能這麼做。

李伊的墮胎經驗正是發生於「羅訴韋德案」前，她告訴微軟國家廣播公司（MSNBC），「我永遠不會忘記那晚。我嚇壞了，我活下來了，現在講述這故事對我來說如此重要的原因在於，我不希望任何女性經歷那種遭遇。」

45歲的布希在聽證會前於推特（Twitter）發文寫道：「我將分享我17歲時遭性侵，因此懷孕並墮胎的經驗。而且我並不以此為恥。」

56歲的傑亞帕爾曾於2019年公開談論終止妊娠的經驗，她表示，經過第一胎「極其困難」懷孕和分娩後，她自覺無法再經歷一次。

傑亞帕爾說，將在聽證會上發言的3名女性從「個人視角」理解墮胎，「我們將為你們而戰，就像是為我們自己的選擇而戰一樣。」

© 2021 AFP