美眾議院通過預算案 援助烏克蘭140億美元

（法新社華盛頓10日電） 美國聯邦眾議員今天通過資助聯邦機構並避免政府斷炊的龐大預算藍圖，其中包括向飽受戰爭摧殘的烏克蘭提供近140億美元（約新台幣3965億元）金援。

廣告 繼續瀏覽後續

聯邦眾議員趕在11日午夜的截止日期之前通過一項1.5兆美元支出法案，可供政府運作至9月。如果國會未在截止時間之前通過法案，政府資金即將耗盡。

這項長逾2700頁的法案還須經聯邦參議院同意，才能簽署成法。

民主黨籍聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）與參院多數黨民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）發表聯合聲明說：「勇敢且熱愛自由的烏克蘭人和我們在那邊的盟友將獲得他們亟需的金援，以對抗（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）與俄羅斯非法且不道德的入侵。」

聯邦眾議員也通過4天的「持續（撥款）決議案」（continuing resolution），讓聯邦機構能持續運作到15日。萬一將完整法案呈交總統拜登的程序障礙無法在11日晚間解決，參院將有些餘裕可以因應。

法案內容包括向烏克蘭與東歐盟國提供136億美元的軍事與人道援助，以因應蒲亭進入第3周的入侵行動。

© 2022 AFP