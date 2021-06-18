美眾院兩黨合作 通過廢除對伊拉克用兵授權法

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（法新社華盛頓17日電） 美國聯邦眾議院今天跨黨派合作，表決通過廢除2002年對伊拉克用兵的「作戰授權法」。此舉也獲白宮的支持。

今天眾院表決結果，以268票對161票決議廢除「作戰授權法」（Authorization forthe Use of Military Force, AUMF），但未來送聯邦參議院審議時，是否通過仍然未定。

參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，將在參院中支持廢除，這是他首度如此公開表態，並說他會在今年某個時點將這項議案排入表決議程。

作戰授權法授權當年的美國總統小布希（George W. Bush）對伊拉克海珊（Saddam Hussein）政權用兵，眾議院曾在2019年、2020年兩次予以廢除，但交付當時共和黨掌控的參院，從未闖關成功。

兩黨合作廢除的聲浪看來日益佔上風，支持者表示，作戰授權法早就超出它的目的範圍，國會應收回發動戰爭的權力。

眾院外交事務委員會（House Foreign Affairs Committee）主席米克斯（Gregory Meeks）今天投票前告訴同僚說：「如今這歷史性投票是個轉捩點...對於我們國家所能拍板的若干最重要決定，我期盼國會不再居於次要地位。」

但反對者指稱，廢止將會壯大對手聲勢，並且削弱反恐工作。向來經依法授權而採取的軍事行動，使得對付與蓋達組織（Al Qaeda）和塔利班（Taliban）掛鉤的武裝勢力師出有名。

目前參院兩黨席次各佔半數，民主黨陣營將需要另10名共和黨議員支持，才能克服阻力。（譯者：紀錦玲/核稿：曹宇帆）

© 2021 AFP