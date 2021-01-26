美眾院將彈劾川普條文送達參院 2月8日當周開審

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（法新社華盛頓25日電） 美國聯邦眾議院今天將一項彈劾條文送交參議院，指控川普煽動支持者強闖國會，啟動第一個針對前任總統的彈劾案審訊。

9位眾議院彈劾經理人莊嚴肅穆地走過川普支持者1 月6日闖入的華麗國會大廳，將彈劾條文交給聯邦參議院。

馬里蘭州聯邦參議員拉斯金（Jamie Raskin）之後在參議院議場上宣讀針對川普的指控，已卸任的川普在參院仍獲得許多共和黨籍聯邦參議員支持。

74歲的川普是在1月13日遭民主黨掌控的眾議院彈劾，這是美國史上首度有總統二度遭彈劾，參議院將在2月8日那周開始審理。

參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）說，擔任陪審員的100名參議員將在明天宣誓，並向前總統川普發出傳票。

川普上一次的參議院彈劾案審理，是由美國最高法院首席大法官羅伯茲（John Roberts）主持，川普最後獲判無罪，但這次將由參議院臨時議長主持。

參議院臨時議長是由參院多數黨資深議員擔任，這次是由1974年獲選為聯邦參議員、現年80歲的雷希（Patrick Leahy）擔綱。

共和黨籍聯邦參議員柯寧（John Cornyn）說，讓一位參議員兼任法官與陪審員有利益衝突，但同黨聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）不認為有這個問題。

葛蘭姆說：「我認識雷希很久了。我相信、也希望他能公平。」

雷希說，他將宣誓保持公正。他在聲明中說：「參議院對非總統人士展開彈劾審訊時，向來都是由臨時議長主持。主持彈劾審理時，臨時議長會額外特別宣誓，承諾根據憲法與法律不偏不倚地審判。我特別嚴正看待這個宣誓。」

© 2021 AFP