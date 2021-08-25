美眾院推動拜登近5兆美元支出計畫

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（法新社華盛頓24日電） 總統拜登欲以近5兆美元資金改變全球最大經濟體美國的計畫，在自家民主黨領袖與黨內中間派議員達成妥協，解決威脅法案的爭端後，今天在聯邦眾議院取得重大進展。

拜登與他眾院民主黨同僚推動的法案有兩項，一是規模1.2兆美元的基礎建設案，二是未來10年支付3.5兆美元用以改善教育、衛生保健和氣候變遷韌性的預算案。

然而，民主黨內部爆發爭議，中間派眾議員表示，已獲得聯邦參議院通過的基建案必須優先付諸表決，而非依「雙軌策略」同時推動1.2兆美元基建案和3.5兆預算案。

今天，中間派議員採納妥協方案後，民主黨順利在眾院以黨派分明的220對212票，通過3.5兆美元預算框架，推進了進步派在擴大兒童照護等社會福利方案的計畫；眾院並同意於9月27日之前，針對1.2兆美元基建案進行表決。

拜登在眾院表決後說：「今日，聯邦眾議院朝歷史性投資邁出重大一步。這筆投資將改變美國、為勞工家庭減稅，並將美國經濟安於長期成長的有利位置。」

一些共和黨籍參議員雖表決支持拜登1.2兆美元基建案，卻不挺規模3.5兆美元的預算案。

民主黨在參院僅憑副總統而擁有多數黨的地位，在眾院優勢也不多，在此情況下，黨內必須取得幾乎完全一致的共識，方能通過立法。

眾院的妥協方案將允許參眾兩院議員開始擬定3.5兆美元法案的細節，他們希望能在9月15日前公布法案文本。

至於1.2兆美元的基建案，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在聲明中說：「我承諾於9月27日前通過這項跨黨派基建法案，我將凝聚眾院民主黨人的支持，通過法案。」

在聯邦參議院，民主黨計畫採用預算調解程序來避免共和黨人阻撓這項提案，但已有兩名議員表明，除非縮減支出規模，否則不會支持這項法案。

兩項法案預料要等到下個月或花上數個月的時間，才會進行最終表決。

1.2兆美元基建案包括5500億美元的新支出，目的在翻新並擴大美國的道路、鐵路、橋樑與寬頻。

3.5兆美元的預算案有着民主黨領袖與進步派的支持，內容包括撥款加強氣候措施，資助未獲基建法案納入的基建投資、提供數百萬移民勞工合法居留身分，以及補助兩年的公立大學學費。

© 2021 AFP