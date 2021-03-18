美眾院更新反婦女暴力法 首度資助同性戀抗家暴

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（法新社華盛頓17日電） 美國聯邦眾議院今天在跨黨派支持下，重新批准「反婦女暴力法」（Violence Against Women Act），其中首度資助一項協助同性戀者對抗家暴的計畫。

原始法案於1994年首度通過，由時任參議員、現任總統拜登（Joe Biden）領銜提案，後來在2000年、2005年及2013年三度修正。舊版法案於2019年到期，拜登一直主張國會應重新批准。

這項法案今天在眾院以244票對172票通過更新；有29名共和黨籍眾議員加入民主黨陣營，投下支持票。

更新後的法案明定補助一些團體，用以解決並預防家庭暴力、性侵害問題，也將資助防治強暴中心，並協助一些服務不完善的社區獲得支援。

新版法案也首度資助一項計畫，要透過教育與訓練，協助男女同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒（LGBTQ）對抗家暴，並加強協助受害者與倖存者安居。

聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）對眾院更新法案一事大加讚揚，她說這項法案「保護各地每位女性免於受虐的權利」。

新版法案也擴大禁止被控家暴或騷擾的人購買槍枝，補上了原先有關所謂「約會對象」和騷擾者的漏洞，但部分共和黨人對這一點有疑慮，可能讓法案送到參議院審理時遇到障礙。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP