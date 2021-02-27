美眾院通過抗疫紓困案 參院下周將表決

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（法新社華盛頓27日電） 美國總統拜登政府提出的1.9兆美元（約新台幣53兆元）抗疫紓困案今天在眾議院以219票對212票通過，沒有任何共和黨議員投贊成票，將送交參議院下周表決。

美國感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡人數4天前突破50萬人，拜登政府這項紓困案被許多人視為道德命令。

民主黨人認為這是為施打疫苗計畫、負擔過重的地方政府和數以百萬計受疫情影響的家庭挹注新資金的重大一步。

儘管參議院首席法規專家麥克唐納（ElizabethMacDonough）25日裁定，時薪15美元最低工資案，不能納入1.9兆美元紓困案，使民主黨人遭遇重大挫敗，這項紓困案仍在眾院過關。

拜登大力支持把聯邦最低工資從2009年制定的每小時7.25美元調升至15美元，但遭共和黨反對。

眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在議場中表示：「在最低薪資15美元通過之前，我們不會善罷甘休。…美國人民必須知道政府是他們的支柱。」

共和黨人對於抗疫紓困案空前高昂的開支大為不滿。眾議院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）說：「這只是亂撒錢，毫無責任感。」

© 2021 AFP