美知名吸血鬼小說女作家安．萊絲病逝 享壽80

（法新社華盛頓12日電） 美國知名哥德小說女作家、好萊塢電影「夜訪吸血鬼」（Interview with the Vampire）原着作者安．萊絲（Anne Rice）昨晚病逝，享壽80歲。

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安．萊絲的兒子克里斯多福（Christopher Rice）在臉書專頁貼文說：「在她走到人生盡頭前，我坐在病床旁陪着她，她的成就與勇氣都令我敬佩。」

克里斯多福說，母親死於中風併發症。

安．萊絲1976年出版暢銷着作「夜訪吸血鬼」，這部作品1994年改編成同名電影，由好萊塢兩大男神湯姆克魯斯（Tom Cruise）、布萊德彼特（Brad Pitt）主演，也是2002年版「蜘蛛人」（Spider-Man）女星克莉絲汀鄧斯特（Kirsten Dunst）童星時期的代表作。

全球銷量超過1.5億冊的她寫過逾30本書，有許多是「吸血鬼」系列，其中又以處女作「夜訪吸血鬼」最廣為人知，另一部作品「天譴者的女王」（The Queen of the Damned）則在2002年改編成電影「魔咒女王」。

克里斯多福寫道：「我們一家的悲痛之情，說也說不盡。作為我的母親，她總是無條件地支持我，教導我擁抱夢想、拒絕從眾行為，並挑戰恐懼和自我懷疑的晦暗之聲。」

「作為一名作家，她鼓勵我挑戰（作品）流派界線，屈服於自己執着的熱情。」

英國作家暢銷恐怖作家莎拉平柏羅（Sarah Pinborough）說：「我從小就對吸血鬼深深着迷，當我發現萊絲的作品時，就非常喜歡她這種類型的寫作手法，不僅在書中創造出極為生動的時空背景與角色，更重要的是，讓讀者感覺內容貼近自身與所處的時代。」

根據聲明，安．萊絲的私人安葬儀式將在紐奧良（New Orleans）舉行。

克里斯多福補充說，明年會在這座城市舉行一場公開紀念活動，屆時將邀請「朋友、讀者和粉絲」一同參與。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP