美研究：印度實際病故人數較通報數字高出10倍

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社新德里20日電） 美國1間智庫今日表示，印度官方目前共通報近41萬5000人染疫死亡，實際上這個數字可能高出10倍。這場COVID-19疫情也可能是該國獨立以來最慘重人道主義災難。

根據華府智庫「全球發展中心」（Center for Global Development）的研究，該機構針對印度實際病故人數的估計為目前最高。擁有13億人口的印度，4月、5月因Delta變異株肆虐，死亡人數激增，現正逐步擺脫最嚴重困境。

上述研究分析了大流行開始至今年6月的資料，研判共有340萬至470萬人死於這種病毒。

研究人員表示，「真正的死亡人數可能多達數百萬，而非數十萬。這可說是印度分離獨立以來，最慘重的人道悲劇」。

目前印度官方公布的死亡人數略高於41萬4000例，僅次於美國的60萬9000例和巴西的54萬2000例，高居世界第三。

數月來多名專家都對印度公布的死亡人數表示懷疑。他們認為，印度的醫療體系面臨沉重壓力，不是故意公布錯誤資訊。

最近數周內，印度多個省分紛紛修改病故人數，增加數千名「校正回歸」死亡人數。

世界衛生組織（WHO）5月公布的一份報告則顯示，在大流行期間，全球死於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）或其他原因的實際人數，高達官方統計數據的3倍。

© 2021 AFP