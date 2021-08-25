美研究：mRNA新冠疫苗對上Delta 效力降為66%

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓24日電） 根據今天發布的一份針對美國醫護所做的大型研究顯示，輝瑞（Pfizer）&BNT、莫德納（Moderna）兩款mRNA新冠疫苗，對上高傳染力的Delta變異病毒後，免於出現癥狀的保護力從91%驟減至66%。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）在核准對醫護、一線工作者的疫苗緊急使用授權後，就一直檢視這兩款疫苗在實際使用上的表現。

來自6個州、數千名醫護每周或出現染疫癥狀後接受篩檢測試，供研究人員估計疫苗對預防出現癥狀、無癥狀感染等方面的有效性。

參與者中83%有接種疫苗，其中65%施打輝瑞/BNT疫苗，33%接種莫德納（Moderna）疫苗，僅2%施打嬌生（Johnson & Johnson）單劑型疫苗。

研究發現，從2020年12月14日到2021年4月10日，即Delta變種成為美國疫情主要病毒株以前，疫苗效力高達91%，但截至到8月14日這段Delta變異株肆虐的幾周時間裡，效力降至66%。

但美國CDC這份研究提醒，應謹慎解讀疫苗效力下降趨勢，因為保護力可能隨時間減弱，且因為研究進行周數有限，期間發現確診數也不多，效力預估數字可能不夠精準。

CDC周報另一項研究發現，相較於打完疫苗民眾，未接種疫苗者確診及染疫須住院機率分別增加4.9倍、29.2倍。

© 2021 AFP