美科技巨擘疫情期間大賺 如今苦於通膨烏戰衝擊

（法新社舊金山29日電） 美國科技業巨擘在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間業績大好，但分析師指出，從它們本周發布的財報來看，這些企業正在努力應付通貨膨脹和烏克蘭戰爭雙重打擊後續影響。

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亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）、臉書（Facebook）母公司Meta和谷歌（Google）母公司Alphabet發布的今年第一季財報顯示，它們也被翻攪全球市場的動蕩因素掃到。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）在法說會上直言：「我想承認，我們目前正遭遇供應鏈中斷帶來的挑戰；供應鏈中斷來自疫情衝擊、晶片短缺及烏克蘭戰爭帶來的破壞。我們並未免於這些挑戰的影響。」

儘管這些美國科技業巨擘上季仍賺進數百億美元，且獲利符合市場已下修的預估值；但其中一些企業仍因預警短期內困境不會結束，股價應聲下跌。

市場研究公司eMarketer分析師維納（Paul Verna）告訴法新社，這些企業可能正感受到些許「疫情後宿醉」。他解釋說，COVID-19疫情確實大大刺激它們的業績，但那段期間的快速成長不會持久，科技業巨擘應該有更好的心理準備。

電子商務巨頭亞馬遜公布第一季虧損38億美元，創下2015年以來首見單季虧損，主要受到投資電動卡車製造商Rivian持股減損76億美元拖累。亞馬遜並警告，未來幾個月挑戰將持續。

亞馬遜上季銷售額雖符合分析師預期，但執行長賈西（Andy Jassy）預警，受到戰爭、通膨、勞動成本升高和疫情等因素影響，未來幾個月內仍是壓力測試期。

亞馬遜高層在法說會上指出，疫情期間網購量大增，亞馬遜因此大力投資自身物流網絡；但如今通膨壓力使得家家戶戶縮衣節食，加上疫情造成員工無法來輪班，亞馬遜正面臨「產能過剩」。

iPhone製造商蘋果受到消費者需求依舊暢旺加持，上季獲利優於預期。但蘋果預警，中國防疫封城及供應鏈瓶頸持續，恐令本季獲利減少40億至80億美元。

蘋果上季營收雖然創新高，但高層指出，自從財報涵蓋的時期結束後，疫情帶來的困難加倍複發。

蘋果財務長梅斯特里（Luca Maestri）在法說會上表示：「疫情造成的業務中斷及業界普遍的晶片短缺，兩者引發的供應吃緊，正在影響我們能否滿足消費者對我們產品的需求。」

網路業巨擘Alphabet和Meta皆仰賴數位廣告營生。兩者上季財報顯示，廣告商對它們的預算愈來愈謹慎。兩企業也都承諾會更加註意成本面。

身兼內幕情報（Insider Intelligence）首席分析師的維納指出，谷歌的網路搜尋業務仍是公司「亮點」，但旗下影片分享平台YouTube的獲利卻「大大遜於預期」，因為「TikTok已構成重大競爭威脅」。

Alphabet和Meta雖然都尋求搭上TikTok掀起的串流短影音風潮，各自推出Shorts和Reels功能，但這種影片分享模式難以獲利。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）

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