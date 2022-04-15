美稱北韓相關組織駭入Axie Infinity 盜走加密貨幣

（法新社華盛頓14日電） 人氣遊戲Axie Infinity上個月遭駭客攻擊，美國有關當局今天表示，與北韓有關的駭客組織盜走價值6.2億美元（約新台幣182億元）的加密貨幣。

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這是加密貨幣界數一數二嚴重的駭客攻擊事件，加深外界對加密貨幣安全性的疑慮。因為有名人加持，加上讓人可能一夕致富，使得加密貨幣最近變得炙手可熱。 Axie Infinity讓玩家可藉遊戲或交易遊戲中的虛擬寵物賺取加密貨幣，這款遊戲的開發商上個月遭駭客攻擊。而在案發前數周，另有一起類似的攻擊事件，有約3.2億美元（約新台幣94億元）加密貨幣遭盜。 美國聯邦調查局（FBI）在聲明中說：「經過調查，我們能證實與北韓有關的『拉撒路集團』（Lazarus Group）和APT38駭客犯下這起竊案。」 拉撒路集團因2014年入侵索尼影業娛樂公司（Sony Pictures Entertainment）網路而聲名狼籍，據稱當時駭客是為了報復該公司推出嘲諷北韓領導人金正恩的電影「名嘴出任務」（The Interview）。 根據一份2020年美國軍事報告，北韓的網路計畫至少可以追溯到1990年代中期，後來發展成有6000人的網路戰單位「121局」（Bureau 121），並在白俄羅斯、中國、印度、馬來西亞及俄羅斯等國活動。 區塊鏈分析公司Chainalysis曾於1月表示，北韓的駭客去年藉由網路攻擊，在數位貨幣平台偷了價值約4億美元（約新台幣117.6億元）的虛擬貨幣。

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