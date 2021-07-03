美籍記者返國回憶在緬遭監禁慘況 盼同僚早日獲釋

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社美國費法克斯3日電） 美籍緬甸裔記者內森貌（Nathan Maung）因報導緬甸的血腥政變，遭軍政府關押逾3個月後獲釋。他形容這段日子難以忘懷，且他還有1名同僚仍在獄中受苦。

貌是網路電視「甘馬育媒體」（Kamayut Media）的總編輯。他告訴法新社，3月時軍政府持續派兵鎮壓民主示威，當時約有45名士兵硬闖他在仰光的辦公室，他立刻瘋狂傳訊給朋友，告訴他們他即將被捕。當高舉着槍的士兵破門而入，他隨即央求對方，「拜託，不要向我們開槍」。

貌和同事韓達迎（Hanthar Nyein）看着士兵「拿走辦公室里的所有東西」，包括現金、首飾，甚至連鞋子也不放過，之後他們被帶到仰光北部的一處審訊中心。

貌說，他在那邊被關了4天，其中2天滴水未進，3天沒東西可吃，「我一直練習內觀（Vipassana）冥想，以保持正念」，直至喝到第一口水，他才相信自己「應該不會被殺掉」。

不久後，審訊人員開始虐待貌，「他們多次徒手打我的耳膜，打我的臉和肩膀…還從側邊踢我」。

貌表示，審訊人員為逼迫韓達迎說出手機密碼，以利用他的手機搜尋其他異議人士和記者的資料，「他們把他的腿放在冰塊上好幾個小時，還用香菸燙他」，甚至威脅要強暴他。之後他們在手機內看到韓達迎與翁山蘇姬等文人政府官員的合照，又將韓達迎痛揍一頓。

貌認為，自己能在六月獲釋，美國的外交努力是一大因素。目前，軍政府唯一仍在關押的外國記者是美籍的芬斯特（Danny Fenster），韓達迎也尚未獲釋。

他說：「我回到美國之後聯絡我的律師。我聽說，當我離開時，韓達迎在法庭上哭了。這個消息讓我心碎，我完全沒辦法享受現在的自由」。

根據獨立監督組織「報導東協」（Reporting ASEAN）表示，自緬甸政變爆發以來，共有89名記者遭軍政府拘留。

© 2021 AFP