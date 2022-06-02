美紐約水牛城超市濫射案 槍手涉國內恐怖攻擊罪被起訴

（法新社紐約1日電） 美國紐約州水牛城一座超市5月14日發生隨機濫殺案，開槍擊斃10名非裔居民的18歲白人槍手甘德倫被控犯下國內恐怖攻擊罪，預計明天出庭。

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紐約州法院系統網站上一份文件顯示，18歲的甘德倫（Payton Gendron） 並且遭控10項一級謀殺罪名。

根據25項罪名的起訴書，甘德倫上月涉嫌在水牛城「頂級友好市場」（Tops Friendly Market）開槍造成10死3傷，是基於仇恨動機殺人。

大陪審團提出的其他指控還包括謀殺未遂和持有武器。

檢方發言人告訴法新社，甘德倫將於明天下午2時在伊利郡（Erie County）的法院出庭。

甘德倫稍早曾對一項一級謀殺罪名表示不認罪。

在超市遇難的10名死者年齡從32至86歲不等，每名死者都為甘德倫增加一項謀殺罪名。

紐約州在2020年通過立法打擊國內恐怖主義行為，一旦涉及國內恐攻遭到定罪，將判處無期徒刑。

聯邦當局據信也在考慮對甘德倫提出仇恨犯罪指控。

這名自稱白人至上主義者的槍手顯然已策畫這場攻擊長達數月，之所以鎖定這家超市是因周圍有大量非裔居民。

這起超市濫射事件，以及10天後造成19名兒童和2名教師身亡的德州尤瓦爾迪小學（Uvalde elemntary school）大屠殺，引爆眾怒，要求管制槍枝的呼聲再起。（譯者：陳怡君/核稿：嚴思祺）

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