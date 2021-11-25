美經濟復蘇加速 請領失業救濟金人數創52年最低

（法新社華盛頓24日電） 美國新申請失業救濟金人數上周降至52年來最低點，顯示疫情之後經濟復蘇正逐漸加速。總統拜登表示，這代表「歷史性的就業復蘇」。

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美國勞工部今天發布報告顯示，申請失業救濟金人數雖大幅減少，但由於每年此時季節性波動大，以致數據調整困難，因此反映出的情況較為誇大。儘管失業登記人數11月中旬已縮減至2020年3月以來最低，美國勞動力市場依然緊縮；2020年3月正是第一波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情來襲之際。

根據報告，美國上周申請失業救濟金人數減少7萬1000人至19萬9000人；持續請領失業救濟金人數下降6萬人至204萬9000人；10月消費支出增加1.3%；第3季國內生產毛額（GDP）上揚至2.1%。

其他數據顯示，美國10月消費者支出增幅超乎預期，加上不含運輸類設備儀器的商業訂單成長，證實美國經濟復蘇力道強勁；此外，隨着出口激增，美國貨物貿易逆差上月大幅縮小。

美國總統拜登為失業人數降低大感欣慰，他在聲明中說，這代表「歷史性的就業復蘇」，以及「有更多美國人重返工作崗位，更多人口袋裡有錢」。

英國經濟研究機構牛津經濟公司（Oxford Economics）經濟學家達科（Gregory Daco）表示，支出和收入也回升到疫情前水準以上，部分原因是聯邦政府啟動龐大支出措施。

不過，達科說，復蘇進程尚未完成，針對服務業方面的支出仍遠低於疫情前，由公部門轉向私部門驅動的支出成長也疲弱不穩。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP