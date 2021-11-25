美經濟數據強央行緊縮壓力增 亞股走勢分歧

（法新社香港25日電） 美國公布的連串經濟數據表現強健，引發投資人預期，美國聯邦準備理事會（Fed）將比原本認為的時間提前裁減大規模金融支援措施和升息，亞洲股市今天收盤應聲走勢分歧。

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美國申請失業給付人數降至50年來最低點，且消費者收入和支出皆大增，促使市場更樂觀看待美國復蘇步伐相當穩健，但這也令聯準會面臨更大壓力須防範經濟過熱。

聯準會公布的11月政策會議紀錄也顯示，美國央行官員為試圖緩和火熱的物價漲勢，正加快腳步準備縮減大規模收購債券措施，即外界所知的量化寬鬆（QE）。

根據會議記錄，聯準會官員不僅同意自本月初開始減少每月購債規模，「一些與會者還傾向支持稍微加快減購速度，使得凈購入資產提前歸零」。

會議記錄還提到，若美國通貨膨脹率持續高於聯準會政策委員會的目標，則央行官員將準備「較目前預期時間提前調高聯邦資金利率（federal funds rate）的目標範圍」。

全球各地通貨膨脹明顯升溫，使得數個國家的央行已將疫情開始以來實施的貨幣寬鬆政策加以緊縮。過去一年半來，這類貨幣寬鬆不僅是全球經濟復蘇主要推手，也是股市衝上空前新高或多年高點的重要動力來源。

盈豐財資市場（CMC Markets）分析師修森（Michael Hewson）指出，美國最新經濟數據強勁，「與需要聯準會目前援助規模來支持的情況並不相符，且令人更加擔憂聯準會在貨幣政策上正落後形勢」。

美國股市今天因感恩節休市，昨天標普500和那斯達克指數則收高，但道瓊指數小跌，分歧的行情延續到今天亞股。

東京股市今天受到日圓兌美元彙價下貶有利於出口商的激勵，收盤上漲0.7%。香港股市收高0.2%，雪梨、威靈頓、台北和雅加達股市也全數收紅。

不過，上海股市收跌0.2%，首爾股市因韓國央行決定2度升息而收低，新加坡、曼谷和馬尼拉股市也都收黑。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

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