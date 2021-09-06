美網輸球後 史蒂芬斯收逾2千則謾罵訊息

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（法新社華盛頓5日電） 曾在2017年美網奪冠的美國女將史蒂芬斯（Sloane Stephens）昨天在社群媒體上表示，她在美網第3輪落敗後收到2000多則網友謾罵訊息，包括種族和性別歧視留言，消息一出引發熱議。

非裔美籍的史蒂芬斯3日在美國網球公開賽女單第3輪以7比5、2比6、3比6敗給德國好手柯貝（Angelique Kerber），她隔天在IG發文說，賽後收到2000多則謾罵和泄憤的訊息。

她寫道「我也是人」，坦言看到這樣的訊息很難承受，還擷取幾則她收到的惡意言論。

其中一則寫道：「我保證會找上你，然後狠狠毀掉你的腿，讓你再也不能走路…希望你今天在球場上享受最後的時光。」

史蒂芬斯說：「這種仇恨實在讓人精疲力竭且永無止盡，而且還沒完，真的非常糟糕。」

近來也有其他多名非裔女運動員談論在高壓運動下的心理健康代價。

日本混血網球女將大坂直美今年稍早以心理健康因素為由，退出法國網球公開賽，之後也缺席溫布頓錦標賽，她表示媒體強烈關注讓情況惡化，並透露自己多年來飽受憂鬱症所苦。

大坂直美在美網女單第3輪爆冷敗給加拿大18歲小將費南德茲（Leylah Fernandez），賽後為自己忍不住摔拍、將球打向觀眾席致歉，並拭淚表示她會休息一陣子，暫時不再參賽。

大坂直美的發聲讓公眾更加關注職業運動員面臨的心理健康挑戰，尤其是女性和有色人種運動員。

曾獲頒國際網球總會（ITF）青少女世界冠軍的非裔美國女將湯生（Taylor Townsend）在美國有線電視新聞網（CNN）上的一段影片中說，她也收過社群媒體上的騷擾訊息，有人以髒話罵她，還批評她的身材、種族和膚色。

© 2021 AFP