美網 莫瑞不滿西西帕斯如廁太久

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社紐約30日電） 英國名將莫瑞今天在美國網球公開賽首輪與希臘對手西西帕斯大戰5盤後落敗，賽後也不諱言直批對方瞎搞拖延戰術，「失去對他的尊重」。

大會第3種子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）今天後來居上，全場鏖戰4小時49分鐘，終場以2比6、7比6（9/7）、3比6、6比3、6比4擊敗莫瑞（Andy Murray），接下來將迎戰法國的馬納里諾（Adrian Mannarino）。

西西帕斯疑似拖延戰術，包括喊傷停且上廁所時間太久，影響莫瑞比賽節奏。莫瑞賽後在網前向西西帕斯草草致意，失望之情全寫在臉上。

莫瑞說：「我認為他打得很好。但我完全沒時間想那些東西，我失去了對他的尊重。」

莫瑞尤其不滿在第5盤開始前，西西帕斯到廁所8分鐘，莫瑞當時在場邊和大會人員抱怨時間太久。西西帕斯回到球場後，主審對他提出警告。

莫瑞說：「當然不是說我一定會贏得這場比賽，但像那樣中斷後，確實會對戰況產生影響。」

西西帕斯則指出，他不過是按規定行事。

他說：「我不認為有違反任何規定。我比賽都按照規定，堅守世界職業網球協會（ATP）所說的公平性，其餘就不管別人怎麼說。」

德國好手茲韋列夫（Alexander Zverev）兩周前在辛辛那提網賽4強，也曾抗議西西帕斯如廁時間太久。

© 2021 AFP