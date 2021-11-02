美總統拜登歐洲行真情流露 不避諱哭笑道歉

（法新社格拉斯哥2日電） 他又哭又笑又道歉，美國總統拜登這個全世界最有權勢男人，在這次訪問歐洲行程中展現了真性情的一面。

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拜登1日在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）為前總統川普當年領導美國退出巴黎氣候協定，向世界各國領導人致歉。前一天在羅馬，他提到早逝的兒子與教宗時幾乎落淚。

拜登這趟歐洲行先後參加20國集團（G20）與聯合國氣候峰會，將於今天稍晚啟程返國。

比較歷任美國總統，川普充滿男子氣概，歐巴馬展現圓滑自信，拜登則是流露真性情。

拜登不理會「政治人物道歉就是軟弱」的信念，總是把抱歉掛在嘴邊。他會因為遲到道歉、為佔用太多時間道歉、為太枯燥而道歉，也為了表現沒有其他人好而道歉。

他的道歉常伴隨委婉自嘲。每當第一夫人吉兒（Jill）在場時，拜登最愛的開場白就是，「大家好，我是吉兒的老公」。

拜登面對壞消息的反應（他就任後壞消息可不少），則通常是一笑置之。

拜登推動免費社區大學的計畫上月沒有獲得國會支持，他在結果底定後開玩笑說，擔任社區大學教授的吉兒會把他踢下床。不過，「白宮有很多房間」。

拜登1日因為川普領導美國退出巴黎氣候協定，讓美國沒辦法對抗全球暖化而致歉時，他的道歉方式也「很拜登」：先為了要道歉而道歉。

他說：「我想我不該道歉，但我還是為了一個事實道歉」。

拜登前一天提到2015年因為腦癌逝世的長子波伊（Beau Biden）時，則是情緒潰堤。

他起初不願意回答記者提問，這次與教宗見面對他有何意義，稱這是「私人」事務。

但當回想到波伊過世後，教宗方濟各訪問美國時，曾向他們一家表達支持，拜登就剋制不住情緒。

他以哽咽聲音說，「傷痛仍記憶猶新」，而教宗「起到了宣洩效果」。

拜登不只在私生活方面感性，在政治上也是。

拜登把自己塑造成「中產階級喬（拜登）」，在賓州史克蘭頓（Scranton）和德拉瓦州土生土長，對於政治人物來說似乎太接地氣。至少這是他要塑造的形象。

考慮到他的年紀及現在承擔的巨大責任，拜登的公共形象變成了一位睿智但俏皮的年長大叔。

所有人都吃這一套嗎？並沒有。

比較溫和的批評者說，對華盛頓這個政治叢林的內部鬥爭而言，拜登太過軟弱。他們強調，拜登甚至沒辦法讓自己的政黨，在國會支持他的龐大基礎建設與社會福利計畫。

嚴厲的批評者把話說得更狠，他們質疑拜登的心智狀態，又或是像川普和他的追隨者般，散播拜登在白宮只是傀儡的陰謀論。

嘲諷的話愈難聽，川普的支持者就愈興奮。「布蘭登加油」（Let's go Brandon）已經變成了辱罵拜登的暗語，在全美各大體育賽事場合出現，共和黨籍國會議員也煽動使用。

拜登就職已過去9個月，距離他去年11月3日勝選則是過了一年，拜登在這段期間無疑經歷許多挫折。

美國國家廣播公司（NBC）最新民調顯示，多達54%美國民眾不滿意拜登的表現，僅42%滿意。

川普每天追着拜登不放，謊稱自己才是2020年大選的贏家，並謀畫於2024年捲土重來。

民主黨則憂心輸掉2日的維吉尼亞州州長選舉，使得明年的國會期中選舉蒙上陰影。

不過，多愁善感的拜登似乎不受這種愁雲慘霧氛圍影響。他被激怒了，頂多說一句「拜託，老兄！」。又或是像他在羅馬所說的，民調總是「起起伏伏」。

© 2021 AFP