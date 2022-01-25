美聯準會會議在即市場動蕩 亞洲股市大幅收跌

（法新社香港25日電） 對於美國聯邦準備理事會（Fed）升息計畫的憂心，引發美股昨天大幅震蕩，在市場聚焦即將舉行的Fed兩日政策會議之際，亞股今天大幅收跌。

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法新社報導，企業財報季開局令人失望，以及對於俄羅斯在烏克蘭邊界增兵的擔憂加劇，加上對於俄國可能入侵烏克蘭的警告，拖累市場情緒。

Fed去年花費許多時間刻意淡化物價飆升的疑慮，但最近幾個月對貨幣政策改采鷹派態度，官員希望讓創40年新高的通膨獲得控制。

最近的Fed會議紀錄顯示，Fed將自3月起升息，今年底前將升息3次，甚至可能4次以上。此外，Fed也計畫開始縮減其龐大債券持有數量。 市場正全心關注將於今天稍晚展開的Fed政策會議，投資人將對Fed聲明及主席鮑爾（Jerome Powell）的隨後記者會發言句斟字酌。

外彙經紀商安達（OANDA）市場分析師莫雅（Edward Moya）指出：「Fed正急於控制通膨，市場原本預期會是逐步升息周期，如今已改為預估將采加速緊縮行動，直到通膨減緩為止。」

亞洲股市今天大幅收跌。東京股市日經225指數下跌1.7%，收27131.34點，香港恆生指數下挫1.7%，收24243.61點，上海證券交易所綜合指數挫跌2.6%，收3433.06 點。

此外，新加坡、台北及雅加達股市下跌逾1%，雪梨股市挫跌2.5%，首爾股市下挫2.6%，威靈頓及曼谷股市也收跌。

© 2022 AFP