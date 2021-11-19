美聯MVP大谷翔平 感謝美國接納二刀流

（法新社洛杉磯18日電） 今天獲得美聯MVP的大谷翔平，本季揮出46支全壘打併拿下9勝，打、投都有發揮是獲獎關鍵，他也因此對美國接納他「二刀流」的作法表達感激。

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美國職棒大聯盟MLB年度最有價值球員獎（MVP）得主今天公布，美國聯盟由洛杉磯天使「二刀流」好手大谷翔平獲獎，國家聯盟得主則是費城費城人的哈波（Bryce Harper）。

本季「滿血回歸」的大谷翔平，徹底發揮他的「二刀流」絕技，不但在投手丘上賞給對手156次三振，繳出9勝2敗、防禦率3.18的成績，站在打擊區時，也揮出46支全壘打、8支三壘安打、26支二壘安打在內的138支安打，打下100分打點，並有26次盜壘成功。

在今天確定拿下美聯MVP後，已經回到日本的大谷翔平透過視訊受訪，身穿白色T恤、黑色西裝外套的他，表達了對記者、教練、隊友、球迷、防護員、幫他開刀醫生的感激。

他表示，自己覺得更感謝的是，和他在日本剛開始要挑戰「二刀流」時的情況相比，美國球迷甚至整個棒球界，對「二刀流」展現出更為接納、歡迎的態度。

至於今年印象最深刻的事，大谷翔平認為是能參加明星賽。

本季明星賽的全壘打大賽，大谷翔平名列頭號種子，但首輪於加賽後，以28比31不敵華盛頓國民的蘇鐸（Juan Soto），飲恨出局。

© 2021 AFP