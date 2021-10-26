美股再創新高激勵 亞股漲多跌少

（法新社香港26日電） 美國股市再創新高激勵，亞洲股市今天漲多跌少，穩健的企業財報消息，壓過市場目前對通膨的擔憂；同時美國總統拜登鉅額經濟計畫的進展，也對股市提供支撐。

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然而，中國爆發新一波疫情，甘肅省蘭州目前已封鎖，引發外界再度擔心這個全球第2大經濟體和當局的清零政策。

美股標普500指數和道瓊指數雙雙創新高，主因美國電動車大廠特斯拉（Tesla）市值突破1兆美元，帶動科技股走高，本周蘋果公司（Apple）、亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）和推特（Twitter）等大企業將陸續公布財報。

東京股市領漲亞股，日經225指數收漲1.8%，受惠於媒體報導日本執政黨自由民主黨有望在即將來臨的大選獲得多數席次。

雪梨、新加坡、首爾、台北、馬尼拉、曼谷和雅加達股市都收漲。

香港和上海股市則收跌，主因媒體報導中國地產開發商當代置業未如期兌付債券，這是中國地產業面臨壓力的最新跡象。目前投資人將焦點放在中國恆大集團能否如期支付一筆美元債利息。

由於中國防疫奉行清零政策，美國外彙經紀商安達（OANDA）分析師海利（Jeffrey Halley）關注中國最近爆發Delta疫情可能產生的影響，也對部分地區實施封鎖表示擔心。

人口約400萬的蘭州今天實施封鎖，當局要求民眾非緊急狀況不要外出。

© 2021 AFP