美股道瓊創新高 帶動亞股普遍收漲

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（法新社香港11日電） 亞洲股市今天普遍收高，主因通膨升溫的疑慮紓緩，投資人將焦點放在全球經濟復蘇和對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的進展上。

華爾街股市強勢上漲，美股道瓊工業指數收盤再創新高紀錄，受惠於報導指出，美國總統拜登的抗疫紓困案如預期跨越國會最後一道障礙，這意味周末前拜登就會簽署完成立法，向美國經濟挹注將近2兆美元。

拜登政府上任後美中高層下周將首度會晤，市場樂觀看待美中關係將改善，帶動股市走高。

投資人擔心今年全球成長強勁反彈，將造成通膨升溫，迫使美國聯邦準備理事會（Fed）和其他國家央行收緊超寬鬆貨幣政策，包括創紀錄低利率在內，近幾個月引發風險資產賣壓出籠。

但昨天公布的經濟數據顯示，美國2月物價漲幅略低於預期，紓緩通膨升溫的疑慮。

日股日經指數上漲0.60%，收29211.64點；香港股市恆生指數上揚1.65%，收29385.61點；上海綜合股價指數勁揚2.36%，收3436.83點。

台北股市上漲1.68%，首爾股市上揚1.88%，雪梨股市持平，新加坡股市揚升0.85%，紐西蘭股市小漲0.17% ，馬尼拉股市下跌1.31%。

© 2021 AFP