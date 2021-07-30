美艦好人理查號2020年燒毀 海軍控一水手肇事

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（法新社華盛頓29日電） 美國海軍兩棲攻擊艦「好人理查號」（USS Bonhomme Richard）去年7月在加州聖地牙哥基地起火，造成至少21人受傷。美國海軍今天指控一名艦上水手肇事。

美國第三艦隊發言人羅伯森（Sean Robertson）聲明表示，這名水手被控引發「好人理查號」火災。但他未提到水手姓名。

根據聲明，第三艦隊司令柯勒（Steve Koehler）正考量於軍事法庭提出控訴，並已要求獨立軍事法官在初步聆訊後決定是否展開審訊。

羅伯森表示，調查期間的搜證足以在符合軍法體系的正當程序下進行初步聆訊。

「富比士」（Forbes）雜誌提到，羅伯森說，這名水手可能面臨嚴重縱火及蓄意危害船艦的控訴。

「好人理查號」去年7月停靠在聖地牙哥（San Diego）母港維修，12日突然爆炸起火，當時船上有160 名水手。

海軍官員表示，有17名水手和4名平民受傷送醫，還有數名消防員遭燒傷和濃煙嗆傷。

艦上大火延燒4天才撲滅，海軍原本計畫修復，但船身受損過於嚴重、維修費用極高，最後決定除役。（譯者：紀錦玲)

© 2021 AFP