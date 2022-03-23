美英解決鋼鋁關稅爭端 拜登改善與盟友間貿易關係

（法新社華盛頓22日電） 美國今天宣布與英國達成協議，終止前總統川普對英國加徵的鋼鋁進口關稅。英美也矢言將聚焦「中國不公平的貿易行為」。

廣告 繼續瀏覽後續

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）聲明指出：「批准讓英國免稅鋼鋁進口，我們進一步縮減美國對這些產品的供需差距。」

「且去除英國報復性關稅，我們重新打開了英國市場，出口令人喜愛的美國產品。」

英美達成這項協議，是拜登總統解決與美國盟友間貿易爭端一連串動作的最新一起，其中一些貿易爭端是長期性，其他則是自川普執政時期開啟的。

英國首相強生（Boris Johnson）對與「我們的美國友人」達成這項協議，深表歡迎。

他在推特發文指出：「這是一項極好的消息，對我們的鋼鋁產業將帶來相當受歡迎的助益。」

華盛頓和倫敦1月宣布就解決爭端展開協商。川普2018年執政期間，為了保護美國產業，開始對英國和其他國家進口鋼鐵加徵25%關稅、鋁加徵10%關稅。

美國企業多年以來一直難以與中國的傾銷競爭，但川普以國安疑慮為由對親近的貿易夥伴加徵關稅，導致美國與重要盟友關係變壞。

拜登政府去年10月與歐洲聯盟（EU）達成協議撤銷關稅措施，接着在今年2月初期也同樣對日本如此做。

© 2022 AFP