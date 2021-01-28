美要求德黑蘭完全遵守核協議 伊朗外長駁斥

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社德黑蘭28日電） 美國呼籲伊朗必須先完全遵守核協議，伊朗今天駁斥美方要求，堅稱在美國退出核協議後，德黑蘭當局僅採取「補救措施」。

新任美國總統拜登政府昨天證實重返伊朗核協議的意願。前總統川普2018年決定退出後，伊朗核協議一直命懸一線。

但美國國務卿布林肯（Antony Blinken）發表聲明表示，一旦伊朗恢復履行承諾，美國就會重返核協議。

美國、中國、俄羅斯、法國、英國與德國2015年在德黑蘭簽署的歷史性伊朗核子協議，正式名稱是聯合全面行動方案（Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA），目的在防止伊朗發展核武。

伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）今天駁斥美方要求。

查瑞夫發推文說：「幫國務卿布林肯事實查核一下，是美國違反了聯合全面行動方案。」

查瑞夫說，除了美國單方面退出核協議外，還實施制裁「阻止伊朗進口食物和藥品」，甚至對「遵守聯合國安全理事會決議施加懲罰」。

查瑞夫還說：「現在是誰才該踏出第一步？絕對不要忘記川普的極限失敗。」他也強調伊朗「遵守聯合全面行動方案」，且僅採取「可預見補救措施」。

川普於2018年讓美國退出聯合全面行動方案，並對伊朗實施嚴厲制裁，維持「極限施壓」政策。

伊朗隔年以停止履行核協議中大部分關鍵承諾來回應。根據該協議，伊朗同意限制其核活動，換取解除制裁等經濟利益。

© 2021 AFP