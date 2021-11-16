美記者遭緬甸羈押半年獲釋 稱在獄中未受虐

（法新社杜哈15日電） 緬甸英文媒體「緬甸前線」的美籍記者芬斯特（Danny Fenster）從緬甸監獄獲釋後今天遭驅逐出境。他表示入獄期間沒「挨餓或挨揍」，但擔心他的磨難永遠不會結束。

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遭囚禁6個月的芬斯特面容憔悴，他說自己無端被關，但未受緬甸當局虐待。

37歲的芬斯特抵達卡達首都杜哈後告訴記者：「我是無端被捕並受牢獄之災，以身體狀況來講還算健康。我沒有挨餓，也沒有挨打。」

他說：「身體上是感覺還好，但就是所有監禁都一樣的困窘，就是悶到快發瘋。時間拖越久就越擔心永遠出不來，這是最大的擔憂，得試圖保持理智。」芬斯特將從杜哈飛往美國。

芬斯特入獄前，曾在「緬甸前線」（Frontier Myanmar）工作約1年。他5月試圖逃離緬甸與家人團聚時被捕。

芬斯特上周因非法集會結社、煽惑他人及違反簽證規定等罪，遭緬甸軍事法庭判處11年有期徒刑，原本預計明天另要出庭受審煽動暴亂等更重的罪，但今天軍政府突然以「人道理由」赦免並釋放芬斯特，結束他長達176天的牢獄生活。

前美國駐聯合國大使、人質談判代表李察遜（Bill Richardson）方面發表聲明說，李察遜與緬甸軍政府領導人敏昂萊「面對面談判」後，芬斯特得以獲釋。

芬斯特的父親與兒子通電話後表示自己如釋重負。他說：「芬斯特在木板架上睡了近6個月。他說飛機上有張床，我跟他說你好好休息、伸展一下筋骨。我真的很高興聽到（獲釋）這個消息。」

緬甸軍政府表示，渡邊秀夫（Hideo Watanabe）和?川陽平（Yohei Sasakawa）等兩名日本特使參與了釋放芬斯特的談判，但未說明細節。美國政府表示樂見芬斯特獲釋，並稱他是遭「非法拘留」。

李察遜本月稍早飛往緬甸，表示進行一趟「民間的人道主義任務」。

國際危機組織（International Crisis Group）緬甸資深顧問霍塞（Richard Horsey）懷疑美國會做任何讓步，「比較有可能的好聽說法，應是緬甸覺得將美國公民扣為人質是個壞主意」。

據緬甸在地人道監督組織表示，緬甸軍政府自今年2月政變奪權以來即箝制媒體，大肆搜捕批評軍方鎮壓異己的數十名記者，迄今軍方鎮壓行動已造成逾1200人喪命。（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）

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