美認了在烏克蘭有生物實驗室 要防俄取得資料

（法新社華盛頓9日電） 美方表示，他們正與烏克蘭合作，防止入侵的俄羅斯軍隊查扣生物研究素材。俄羅斯反控這印證美、烏很可能已違反禁止生物武器公約，將促請國際組織介入調查。

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國務次卿盧嵐（Victoria Nuland）在聯邦參議院外交委員會聽證會直接被問到烏克蘭有無生物武器，承認確有在當地與烏方合作的生物實驗室。

她說：「烏克蘭確有生物研究設施，我們現在擔心俄軍很可能正千方百計想拿到。因此我們正與烏克蘭就如何不讓任何這類研究素材落入俄軍之手展開合作。」

俄國外交部6日推文指出，俄軍發現有證據顯示，基輔正銷毀由五角大廈資助、在烏克蘭當地的軍用生物計畫相關資料。

俄國國際傳真社（Interfax）報導，盧嵐承認美國在烏克蘭確有經營生物實驗室後，俄國下議院外交委員會主席斯魯茨基（Leonid Slutsky）不排除基輔與華府恐違反禁止生物武器公約（BWC）。

斯魯茨基今天在社媒Telegram上寫道：「幕後出資的美方很清楚，若俄國專家拿到2月24日以來倉促銷毀的實驗室樣本，很可能證明基輔與華府違反禁止生物武器公約。」

俄國下議院議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）表示，將責成外交委員會、軍事委員會起草決議，訴請聯合國、歐洲理事會議員大會（PACE）、歐洲安全暨合作組織議會大會（OSCE PA）及相關國際組織介入，傳達調查烏克蘭境內生物實驗室活動的必要。

© 2022 AFP