美警告伊朗若不在核協議談判中讓步 將改采「B計畫」

（法新社華盛頓22日電） 先前媒體報導，伊朗和西方列強重啟核子協議的談判進入最後階段。不過美國國務院今天警告，如果德黑蘭拒絕在談判上讓步，華府將轉而執行「B計畫」。

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法新社報導，在1個星期之前，華府官員還抱持希望，認為經過近1年的談判，旨在阻止伊朗發展核武能力的協議即將順利達成。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）16日時表示：「我們已接近達成可能的協議，但目前還在談判。我們確實相信，剩餘問題可獲解決。」

美國官員還說，他們認為德黑蘭將在3月20日的波斯新年諾露茲節（Nowruz）之後達成協議。

不過，隔日美方態度丕變。普萊斯21日改口稱：「我想明確表達，協議既非迫在眉睫，也尚未敲定。」

22日，普萊斯雖未承認談判陷入僵局，但他指出，如果無法達成協議，且伊朗發展核武的計畫並未中止，美國將提出應急計畫。

普萊斯告訴媒體記者:「伊朗有責任作出他們認為很困難的決定。」

他說：「事實上，我們正準備應對雙方完全恢復或不恢復『聯合全面行動方案』（JCPOA，即伊朗核子協議的正式名稱）的2種情況。」

「我們正同時準備迎接擁有或沒有JCPOA的世界。不論如何，拜登總統對伊朗永遠無法取得核武的承諾將不會改變。」

據信在談判過程中，德黑蘭堅持2大要求：如果美國再次退出協議，須保證提供部分保護措施；華府取消將「伊斯蘭革命衛隊」（Islamic Revolutionary Guard Corps）列為「外國恐怖主義組織」。

據普萊斯的說法，雙方「仍在努力解決一些難題」，但他沒有說明雙方的分歧出現在哪些問題上。

「我們知道這個問題（重啟核子協議）非常緊迫，而且現在德黑蘭有責任做出決定。」

© 2022 AFP