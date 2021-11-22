美警告俄恐入侵烏克蘭 克里姆林宮：歇斯底里又不合邏輯

（法新社莫斯科21日電） 俄羅斯軍隊近期在烏克蘭邊境集結，引起西方國家關注。克里姆林宮今天痛斥美國警告俄羅斯恐入侵烏克蘭的言論「歇斯底里」、「既不合邏輯也不禮貌」。

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華府表示，俄羅斯在烏克蘭邊界附近進行「不尋常」的軍事活動，「確實令人非常擔心」。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在俄羅斯國營電視台上說：「這件歇斯底里的事情就是有心人在煽風點火。」

他還說：「有些國家會派遣武裝部隊到他國境內，然後指控我們在自家領土有不尋常的軍事活動，這就是美國。」「這既不合邏輯也不禮貌。」

培斯科夫暗指，烏克蘭可能正在尋求一種透過武力解決自身問題的方法。

自2014年俄羅斯兼並烏克蘭領土克里米亞後，烏克蘭軍隊一直在與俄羅斯接壤的兩個地區和親俄分離勢力發生激烈衝突。

烏克蘭與其西方盟國指控俄羅斯派遣軍隊和武器支持分離主義分子，莫斯科否認這項說法。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨天拒絕透露，美國情治單位是否認為俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）意在從烏克蘭奪取土地。

他說：「我們不知道蒲亭總統的意圖是什麼，不過我們很清楚以前發生過什麼事。」「我們知道這套劇本，就是假藉烏克蘭或其他國家的一些虛假挑釁，作為俄羅斯一直計畫去做某些事情的藉口。」

蒲亭18日表示，西方正在黑海舉行演習，並派遣轟炸機在其邊界附近飛行，「升高」烏克蘭衝突。

今年初前線暴力事件遽增後，俄國便在春季調動10萬軍力集結於烏克蘭邊境，引發衝突急遽升高的疑慮。烏東衝突迄今已奪走1萬3000多條人命。（譯者：陳怡君/核稿：劉文瑜）

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