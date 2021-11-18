美議員推特PO進擊的巨人砍拜登 眾院祭譴責決議

（法新社華盛頓17日電） 美國共和黨籍聯邦眾議員戈薩在推特分享改編日本動畫「進擊的巨人」的影片，描繪他擊殺民主黨議員歐加修－寇蒂茲和總統拜登，聯邦眾議院今天罕見通過譴責決議來制裁他。

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民主黨控制的眾議院以223票對207票通過一項決議，譴責死忠支持前總統川普的極右派亞利桑那州眾議員戈薩（Paul Gosar），戈薩被迫在議場接受民主黨人長達一個多小時的輪番炮轟，眾院兩個委員會也將他除名。

僅有兩名共和黨議員在表決時投下贊成票，共和黨人痛批民主黨此舉是黨派政治。

眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在譴責前說：「我們不允許國會成員拿謀殺彼此或威脅美國總統來開玩笑。這是對我們民選官員的危害，也是對眾議院制度的侮辱。」

譴責決議是眾議院最嚴厲的懲罰形式，過去一個世紀來，僅有少數議員面臨制裁，最近一次是在11年前。

戈薩本月初在推特分享一段改編自日本漫畫「進擊的巨人」的動畫影片，畫麵包含他持劍砍向紐約州民主黨籍眾議員歐加修－寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）的脖子，接着攻擊拜登，引發強烈反彈後，戈薩將這段獲得數百萬次點閱的影片刪除，但未在公開場合懺悔或道歉。

© 2021 AFP